«مجلس النواب» يمدد ولاية «صالح» رئيسا لديوان المحاسبة ويخطر الجهات المعنية

أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب القرار رقم 6 لسنة 2018، بشأن تمدد ولاية عمر عبد ربه صالح حسين رئيسا لديوان المحاسبة.

وجاء نص القرار: «تمدد ولاية عمر عبد ربه صالح حسين رئيسا لديوان المحاسبة، إلى حين انتخاب رئيسا جديدا للديوان، ويعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه».

وقد أرسل المجلس نص القرار للجهات المعنية، لكل من مقرر مجلس النواب ورئيس مجلس الوزارء ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

