مكافحة الإرهاب تقبض على 4 أشخاص تابعين لتنظيم الدولة قرب السدادة

أعلن المكتب الإعلامي لعملية “عاصفة وطن”، أمس السبت، أن قوة مكافحة الإرهاب قبضت على أربعة أشخاص تابعين لتنظيم الدولة قرب منطقة السدادة شمال شرق مدينة بني وليد غرب ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قد أعلن في الثاني من أبريل الماضي عن إطلاق عملية “عاصفة الوطن” العسكرية بهدف استهداف أوكار عناصر تنظيم الدولة كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وستشمل هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الـ60 كيلو متر شرق مدينة مصراتة، وحتى ضواحي مدن بني وليد، وترهونة، ومسلاتة، والخمس، وزليتن، بقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، عن تنفيذ غارة جوية من قبل السلاح الجو الأمريكي، أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم الدولة قرب مدينة بني وليد غرب ليبيا.

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