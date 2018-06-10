الغرفة الأمنية بطرابلس تعلن البدء في ضبط حاملي الأسلحة غير المرخصة

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، البدء في ضبط كل من يحمل سلاح ناري أو ذخائر غير مرخص له، وإحالته إلى جهات الاختصاص، وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطن خلال هذه الأيام وأيام عيد الفطر المبارك.

وطالبت الغرفة في بيانها أمس الأحد، المواطنين بالتعاون معها في تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان لمستعملي الطرقات العامة، وذلك من خلال عدم التجول بالسيارة ذات الزجاج المعتم والتي بدون لوحات معدنية.

وأكدت الغرفة، إلى أنها ستكلف تمركزات أمنية للتفتيش على المخالفين وحجز المركبات الآلية تنفيذا لقانون المرور، وفق نص البيان.

ويعد الملف الأمني من أبرز التحديات التي تواجه مديريات الأمنية بجميع مدن ليبيا، في ظل قلة الدعم وانهيار الدولة.

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