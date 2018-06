«السراج» يُناقش مع وفد «المغرب العربي» تطوير العلاقات الاقتصادية

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفدًا من الغرف الاقتصادية للمغرب العربي، يضم عبد اللطيف الاسطنبولي رئيس اتحاد غرف المغرب، وحسن الاسطنبولي نائب رئيس غرف المغرب العربي، وشفيق باردة رئيس الغرفة الليبية المغربية، واللافي خليفة رئيس الجانب الليبي في الغرفة المشتركة، وسمير ماجول رئيس اتحاد غرف تونس، والمنتصر خلف الله عضو الغرفة الليبية التونسية، وعلي الدوادي مدير الغرفة الليبية التونسية، رفقة محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف ليبيا وسالم القروي رئيس غرف طرابلس، وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني والمستشار الإعلامي حسن الهوني.

ورحب السراج، بأعضاء الوفد، مؤكداً على أهمية تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي، مشيرا إلى أن دول الاتحاد المغاربي تمتلك مقومات التكامل بين اقتصادياتها، وأن المنطقة المغاربية تتيح فرص استثمارية واعدة كما ان دولها جاذبة للاستثمار.

وتحدث السراج عن دور القطاع الخاص في التجارة والتنمية، موضحا أن ليبيا تعتمد مقاربة مبنية في هذه المرحلة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن أمام منتجات دول المغرب العربي فرص كبيرة في السوق الليبي فهي إضافة لجودتها سهلة الوصول حيث ان الوقت عامل مهم في التجارة.

وتحدث سيادته عن الظرف الصعب الذي مرت به ليبيا، مبديا تفاؤله بتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وأشقائها في المغرب العربي خلال الأشهر القادمة.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وامتنانهم بلقاء السراج، وتحدثوا عن برامج التعاون الثنائي بين الدول المغاربية وأهمية انعقاد اللجان العليا المشتركة لوضع إطار أمثل للتعاون المشترك، وعرض أعضاء الوفد عددًا من المعوقات وكيفية حلها.

وأعلن أعضاء الوفد عن التحضير لعقد ملتقى رجال أعمال المغرب العربي مطلع العام القادم في طرابلس.

