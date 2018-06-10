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المجبري يبحث الإستراتيجية العامة لعلاج الجرحى والمرضى بالخارج

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري اجتماعا موسعا ضم كل من وزارتي الصحة والمالية والخارجية بحكومة الوفاق إلى جانب ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الاستراتيجية العامة لعلاج الجرحى والمرضى بالخارج ووضع الضوابط لها.

وحضر اللقاء وزير الصحة محمد بشير ووكيل الوزارة محمد هيثم عيسى إلى جانب مدير مكتب العلاج بالداخل أبو العيد قنفود .

كما حضر اللقاء وكيلي وزراتي المالية والخارجية وعن مصرف ليبيا المركزي حضر فتحي الحاجي ومن ديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع وعبدالرزاق البيباص.

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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