«السراج» يلتقى السفير الإيطالي في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني لبحث التعاون المشترك بين البلدين ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

من جانبه أعرب السفير الإيطالي على أن الحكومة الايطالية الجديدة مستعدة لاستئناف برامج التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأكد السراج، على أن العلاقات الليبية الإيطالية علاقات استراتيجية، وأن التعاون المشترك سيتواصل ويتطور بين البلدين الصديقين، مبدياً ترحيبه بلقاء وزير الداخلية الإيطالي الجديد في طرابلس قبل نهاية هذا الشهر.

