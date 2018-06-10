طبرق الطبي يستقبل أكثر من 140 جريحا من الكرامة منذ بدء المعارك بدرنة

أعلن مركز طبرق الطبي، عن استقبال أكثر من 140 جريحا من قوات عملية الكرامة، منذ بدء العمليات العسكرية في مدينة درنة شرق ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام للمركز، أن جرحى قوات الكرامة الذين استقبلهم المركز الطبي بطبرق، كانت إصاباتهم متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك” أمس السبت.

وصرح مكتب الإعلام عن هذا العدد من الجرحى، خلال تفقد مدير مديرية أمن طبرق ميلود جواد، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، وعميد البلدية الناجي مازق، للجرحى العسكريين الذين أصيبوا في العمليات العسكرية في مدينة درنة، والوقوف على أوضاعهم الصحية.

وقد أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس السبت، إجلاء 1800 عائلة تقطن في مناطق الاشتباكات المختلفة في مدينة درنة، بعد أن نجح من توفير ممر أمن لهذه العائلات.

وتشهد مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلفت هذه المعارك أضرارا في البنية التحتية المدنية، وانتهت بعضها بسيطرت قوات الكرامة على أجزاء من المدينة.

وتأتي هذه المعارك بعد أن عاش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي فرضته قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وأدى إلى حدوث نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقرير لها، أن وقوع معظم الخسائر بين المدنيين داخل مدينة درنة كان ناجماً عن استخدام قوات عملية الكرامة لنيران عشوائية وأسلحة غير موجهة، على حد قولها.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان سابق لها، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

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