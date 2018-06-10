إيطاليا تطمئن ليبيا.. التعاون مستمر

بعثت الحكومة الإيطالية الجديدة، اليوم الأحد، إشارات طمأنة إلى ليبيا بعد أن أبدت أوساط ليبية عديدة مخاوفها من كيفية تعامل هذه الحكومة مع الملف الليبي.

وخلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للسفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني، في طرابلس، أكد الأخير أن الحكومة الايطالية الجديدة راغبة في استئناف برامج التعاون مع حكومة الوفاق الوطني وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، هنأ السراج، السفير الإيطالي بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، مؤكدا أن العلاقات الليبية الإيطالية علاقات استراتيجية، وإن التعاون المشترك سيتواصل ويتطور بين البلدين الصديقين، مبدياً ترحيبه بلقاء وزير الداخلية الإيطالي الجديد في طرابلس قبل نهاية هذا الشهر.

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