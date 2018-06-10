تقرير جديد لمحاسبة البيضاء

بعد الأصداء المدوية لتقرير ديوان المحاسبة في طرابلس، يستعد ديوان المحاسبة في البيضاء لتقديم تقريره السنوي لمؤسسات الدولة المختلفة.

وجاء ذلك بعد أن مدد البرلمان ولاية رئيس الديوان عمر عبد ربه لمدة جديدة، بعد أن قضى مدته الكاملة في السنوات الأربعة الماضية، حيث سيعقد عبد ربه غداً مؤتمراً صحفياً يعرض فيه خططه لولايته القادمة

وأعلن الديوان أن تقريره سيكون جاهزاً مباشرة بعد عيد الفطر، وتشمل سلطات الديوان عدداً من المؤسسات الهامة أبرزها البرلمان والحكومة المؤقتة.

بالمقابل لم يعرض تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس أي تفاصيل عن مصروفات الحكومة المؤقتة في البيضاء، على الرغم من أنه قدرها بـ21 مليار دينار، لكنه قال إن أوجه الصرف كانت ضبابية وغائبة.

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