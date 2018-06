المسماري: سنعلن قريباً السيطرة الكاملة على مدينة درنة الليبية العربية

المتوسط:

قال أحمد المسماري الناطق باسم قائد القيادة العامة للقوات المسلحة: سنعلن قريباً السيطرة الكاملة على مدينة درنة الليبية العربية، جاء ذلك خلال تصريح له على قناة العربية.

الجدير بالذكر أن الجيش الليبي قد بدأ بعملية تحرير درنة الأسبوع الماضي، وفى خلال أيام قلائل استطاع السيطرة على أغلب المناطق في درنة وأبرزها السيطرة على الميناء البحري الرئيسي للمدينة باتجاه الشوارع الأربعة الرئيسة والممتدة الي شارع الوادي وهي ” شارع ساحل الكورنيش وشارع الديباني وشارع البحر وشارع الجلاء.

