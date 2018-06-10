الحاسي يدعو لعودة أهالي المناطق المحررة بدرنة

دعا آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي، الأحد، أهالي المناطق المحررة في درنة للعودة إلى بيوتهم، مؤكدا أن هذه المناطق أصبحت تحت حماية الجيش الوطني وهي آمنة بالكامل.

وقال الحاسي، بمداخلة مع برنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، إن الجيش الوطني يعمل مع الجهات المدنية في درنة لتوفير كل الاحتياجات من أغذية وأدوية ووقود، كما تمت استعادة الكهرباء بنسبة 80 % في المدينة ويتم العمل لاستعادة المياه أيضا.

وأشار الحاسي إلى أن القوات المسلحة ما تزال تقوم بالعمل مع الأجهزة الأمنية لتنظيف المدينة من باقي جيوب الجماعات الإرهابية.

وكان آمر غرفة عمليات عمر المختار، اللواء سالم الرفادي، أعلن فتح المجال أمام دخول كافة المواد الغذائية والأدوية والمُعدات الضرورية والوقود وغاز الطهي إلى درنة.

وأكد الرفادي، السبت، التزام قوات الجيش بحماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة بالمدينة، كما طالب سكان المدينة بالتقدم بشكوى إلى قوات الجيش الوطني في حال تعرضهم أو تعرض ممتلكاتهم لأي اعتداء.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك مازالت مُستمرة من عدة محاور في درنة، نجح خلالها في إحراز تقدمات كبيرة على الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.

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