الحضيري يستعد لنشر كتابه الأول.. وكشف مسيرته بمجال الإعلام

يستعد الكاتب الدكتور عبدالقادر إبراهيم الحضيري، لنشر كتابه الأول الذي يحكي مسيرة 3 عقود عمل في مجال الإعلام والصحافة الثورية، وقصة مئات المقالات وما صاحبها من أحداث وذكريات مشوقة، تبدأ من مدينة سبها وتمتد إلى السويد فألمانيا وصولا إلى طرابلس.

ونشر الحضيري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جزء من مقدمة كتابه والذي تحدثت عن مسيرة الكاتب الذي بدأ بالكتابة منذ الصف السادس، مشيرا إلى أن القارئ سيلاحظ خلال قراءة الكتاب تنوع محتوي المقالات، وتطور أسلوب تناولها، وبساطة التناول وحتي “بعض الركاكة” في بعضها خاصة في بداية عمله الصحفي، حيث سيجد الخاطرة الأدبية, والتحليل الفكري, والنقد لظواهر الفساد في المجتمع، والنقد السياسي للشأن العربي والقومي، ووجهات نظر في كثير من القضايا المحلية والعالمية، الخ.

وأعرب الحضيري، عن اعتزازه الشديد بجميع الكتاب والزملاء الذين قاموا بتزويده بنسخ من مقالاته القديمة في مسيرة عمرها ثلاثة عقود من الزمن الجميل، قائلا “رغم وجود أشواك بالطريق ولكن بمعونة الله عزوجل وإصراري اقتلعت كثيرا من الأشواك ومضيت إلي أن وصل هذا الجهد بين أيديكم ، أترك للقارئ أن يحكم ولكن بعد أن يستكمل قراءة الكتاب بكل فصوله، فلكل مقالٍ أو خاطرة كتبتها خلال العقود الثلاثة الماضية قصة أو حكاية أو خلفية، ذكرت بعضها في ثنايا هذه الكتاب، قبل المقال أو في نهايته، ولكنني أترك للقارئ الكريم بأن يستنتج بقية الحكايات خاصة أسماء المسؤولين والجهات التي تناولتهم بالنقد أو بالتعليق أو بالمدح أو حتى بالتجريح”.

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