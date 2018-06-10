مصارف غات تستقبل 14 مليون دينار من السيولة النقدية

وصلت إلى مدينة غات كمية من السيولة المالية تقدر بقيمة أربعة عشر مليون دينار إلى المصارف العاملة بالمنطقة،

حيث تم تقسيمها مناصفة بين المصرف التجاري الوطني ومصرف شمال أفريقيا.

وتعد هذه الكمية من السيولة النقدية هي الدفعة الثانية التي تصل إلى مدينة غات خلال شهر رمضان المبارك، وستكون آلية توزيعها عن طريق مندوبي الأحياء السكنية .

كما تم تخصيص مبالغ خاصة للحالات المرضية والإنسانية، وستوزع عن طريق مختاري المحلات بالبلدية.

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