سعيد يعلن عن إتفاق شبه نهائي لتشكيل حكومة توافق جديدة

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد عن وجود اتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

سعيد قال في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك إن الزيارات المتبادلة لوفود رسمية خلال هذا الشهر مازالت مستمرة .

الا ان عضو مجلس النواب أكد بأن هذه اللقاءات لم تصل بعد لمستوى قرار تحديد هيكلة الحكومة ولا البحث في من يشغل الوظائف الوزارية فيها.

يشار الى ان عدداً من اعضاء مجلس النواب كانوا قد توافدوا مطلع الاسبوع على طرابلس لتقديم تعزية جماعية لعائلة النائب نبيل عون الذي توفي وأسرته الاسبوع الماضي فى حادث سير .

وقد جمعت النواب وهم من مختلف الدوائر لقاءات جانبية على هامش وجودهم فى طرابلس تزامناً مع مشاورات مشابهة جرت بين اعضاء من الرئاسي فى تونس بشأن تشكيل حكومة موسعة فى خطوة اعتبرها بعض المراقبين محاولة جديدة لاطالة أمد بقائهم والقفز على مخرجات لقاء باريس بشأن الانتخابات فى ديسمبر القادم .

المرصد – متابعات

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