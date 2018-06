«بوزيد دورة» ومجموعة من رفاقه خارج السجون بأمر من النائب العام

المتوسط:

يعتزم رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائم العام بطرابلس الصديق الصور، الأفراج عن ابوزيد عمر دورة وأخرين من آسري النظام السابق .

وأوضح الصور اليوم الاحد، أن القرار أصدرته وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني والتي تقضي بالأفراج المؤقت عن هؤلاء لدواع صحية.

ومن بين الاسرى المفرج عنهم العقيد طيار جبريل الكاديكي، جمال الشاهد، محسن اللموشي، العقيد في الاستخبارات العسكرية عبدالحميد اوحيدا عمار، وآخرون من الاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي

