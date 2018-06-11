انعقاد الملتقى الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة زلة .

عقد بمدينة زلة ببلدية الجفرة الملتقى الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمه مركز الامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار ( يقودنا الامل وترعانا ايادي الخير .

شارك في فعاليات هذا الملتقى ممثلين عن جامعة المرقب ومؤسسة منار السبيل للاعمال الخيرية بطرابلس وجامعة الجفرة ومؤسسة الريادة للعمل والابتكار بالخمس اضافة الى اولياء امور منتسبي مركز الامل من ذوي الاحتياجات الخاصة وعددا من الضيوف والمتخصصين .

تركزت محاور الملتقى على الالية المتبعة في التعامل مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الظروف والامكانيات والاحتياجات الضرورية لدمجهم في المجتمع كفاعلين وقادرين على الاداء .. دون النظر اليهم بعين الشفقة بل كافراد مؤهلين .

واشارت مديرة المركز السيدة فاطيمة الزيداني الى الظروف والتحديات التي تواجه العاملين بالمركز وشح الامكانيات اللازمة للعب دور اكبر ، مؤكدة بان كافة العاملين يبذلون جهود رائعة دون كلل ولا ملل في سبيل رعاية هذه الشريحة من المجتمع رغم قلة الخبرة وسط ظروف قاسية جدا .

وتم في نهاية الملتقى الاتفاق بان يتم اقامة دورات تدريبية وتأهليلة بالتعاون بين جامعتي المرقب والجفرة للمعلمات المنتسبات للمركز ودعم المركز بكافة الامكانيات اللازمة والمتاحة .

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