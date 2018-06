«داخلية الوفاق» تدعو الليبين إلى إنجاح المصالحة الوطنية

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على ضرورة إنجاح المصالحة الوطنية والتي تتطلب تقبل البلاد لكامل التنوع الذي تزخر به حتى تتمكن من فتح آفاق جديدة لمستقبل زاهر بعيدا عن بذور الكراهية والانتقام في قلوب اليتامى وضحايا الإرهاب..

وقالت الوزارة، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” أن الليبيين يستطيعون أن يقدموا للعالم درسا في الحفاظ على وحدة الوطن.

ودعت الوزارة، أبناء الشعب الليبي كافة إلي توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف والمضي قدماً نحو مصالحة وطنية حقيقية تجمع كل الشعب تحت مظلة واحدة يسودها الأمن والأمان.

