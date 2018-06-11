تعرف على الضباط الذين يشملهم إفراج الصور

أعلن الصديق الصور في تصريح خاص لـ218 عن الإفراج خلال الأيام القادمة عن عدد من سجناء النظام السابق نتيجة وضعهم الصحي، وتعذر علاجهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، لكن من سيشمل هذا الإفراج؟

الإفراج شمل عدة شخصيات على رأسهم أبو زيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي في النظام السابق والذي حكم عليه سابقاً بالإعدام رمياً بالرصاص، ليقدم استئنافا ضد الحكم، لم يتم البت فيه بعد.

كما كشف الصور أن من ضمن المفرج عنهم عبد الحميد عمار اوحيدة عمار الضابط في الشؤون الإدارية بإدارة الاستخبارات العسكرية والمحكوم بالإعدام، إضافة إلى تغريمه 50 ألف دينار، وإلزامه بالتعويض عن ما أهدره من الأموال العامة والمقدرة بـ 1.3 مليون دينار تقريبا.

ومن ضمن الأسماء أيضاً جبريل عبد الكريم الكاديكي معاون رئيس أركان الدفاع الجوي لشؤون الطيران الذي حكم عليه بالسجن 12 سنة، والحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائما.

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