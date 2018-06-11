الاحيرش يتفقد نازحي مدينة درنه

قام وفد من الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المكلف عبد الرحمن الأحيرش ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز والوكيل العام لوزارة الصحة والمكلف بمهام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب والوفد الطبي المرافق له وبرفقة رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة المهندس عِوَض الدرسي وعضو لجنة الازمة درنة ومدير ادارة المتابعة وتقييم الأداء بمجلس الوزراء رضا أفريطيس بريارة تفقدية لمراكز إيواء النازحين من مدينة درنة المتواجدين ببلدتي قرنادة و سوسة شرق البلاد

وبحث وفد الحكومة خلال زيارتهم سبل تذليل الصعاب التي تواجه نازحي مدينة درنة واطلعوا على أوضاعهم والمشاكل التي يعانوا منها داخل المراكز.

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