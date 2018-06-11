وزارة العدل الليبية تفرج عن عدد من رموز نظام القذافي

أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، قرارا بالإفراج الصحي المؤقت على عدد من السجناء السياسيين التابعين للنظام السابق .

وأكد مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، لموقع ليبيا الخبر ، أن من بين المفرج عنهم بوزيد دوردا وجبريل الكاديكي، جمال الشاهد، ومحسن اللموشي، عبد الحميد اوحيده عمار، وعدد من التابعين للاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي.

وبين الصور أن المفرج عنهم يمرون بظروف صحية حرجة وأن القرار صدر بعد طلب من لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل.

ونفى مدير مكتب التحقيقات ما يتداول من أنباء عن وجود عبد الله السنوسي ضمن قائمة المفرج عنهم، مؤكدا أن الحاصلين عن العفو يتلقون العلاج داخل السجون منذ فترة طويلة وبحاجة لمتابعة مكثفة بعيدا عن ظروف السجن

وشدد الصور على أن الإفراج الصحي المؤقت ليس بجديد في قانون العقوبات، وأنه صادر بشكل رسمي من وزير العدل وعمم على الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أنه صدر حكم على رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد دوردة في أكتوبر 2013 بالإعدام رمياً بالرصاص، إلى جانب عدد من مسؤولي النظام السابق، من بينه حكم غيابي على نجل القذافي سيف الإسلام، ليستأنف ضد الحكم.

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