مجلس النواب يُمدد ولاية عمر عبدربه رئيسا لديوان المحاسبة‎ بالبيضاء

قررت رئاسة مجلس النواب الليبي، تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة التابع له عمر عبدربه صالح حسين إلى حين انتخاب رئيسا جديدا للديوان.

ونص القرار رقم 6 لسنة 2018 الصادر من مكتب رئاسة مجلس النواب الذي نشر اليوم الأحد، على أن تمديد ولاية عمر عبد ربه صالح رئيسًا لديوان المحاسبة إلى حين انتخاب رئيس جديد، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ القرار وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وأحال مكتب الرئاسة بالمجلس، نسخا من القرار إلى عدة جهات رسمية، من بينها رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ القرار.

وكان مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، قد كلف في أبريل 2015 عمر عبدربه رئيسا لديوان المحاسبة، وقرر إعفاء خالد أحمد شكشك من مهامه كرئيس للديوان.

ويعد ديوان المحاسبة من المؤسسات التي أثرت سلبا على القطاع الاقتصادي في البلاد، بسبب انقسام إداراته إلى إدارتين إحداهما في طرابلس تابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة خالد شكشك، والأخرى إدارة موازية في مدينة البيضاء شرق ليبيا برئاسة عمر عبدربه.

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