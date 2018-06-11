بلدية بنغازي تستأنف أعمال النظافة بالمدينة

استأنفت بلدية بنغازي فجر أمس السبت أعمال التنظيف ونقل القمامة من كافة المناطق والأحياء في المدينة وذلك وفق الخطة المعدة من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة في ديوان البلدية.

وفى هذا الصدد أبرمت بلدية بنغازي عقود لنقل القمامة مع بعض الشركات العاملة في مجال النظافة مع إلزامها بنقل القمامة إلى الموقع المخصص لها وهو المكب الرئيسي قنفودة.

ويأتي تكليف بلدية بنغازي ونقلا عن وكالة الانباء الليبية بهذا الملف مجدداً بعد ظاهرة تكدس القمامة التي شهدتها المدينة خلال هذه الفترة، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني بتشكيل لجنة أزمة لحل مشكلة تكدس القمامة في المدينة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومنحها كافة الصلاحيات القانونية باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحلحة مشكلة تكدس القمامة .

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