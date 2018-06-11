حقيقة حضور رموز النظام السابق للملتقى الثاني للمصالحة الوطنية

نفى عضو مجلس المصالحة طرابلس الكبرى عمر دربي حضور عبد الله السنوسي أو رمز من رموز النظام السابق للمتلقى الوطني الثاني للمصالحة.

وقال دربي في تصريح فجر اليوم الاثنين لم يحضر اي سجين من رموز النظام السابق ،ولكن حضر عدد كبير من أعيان و مشائخ قبائلهم و منها قبيلة القذاذقة.

واصدر المشاركون في الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الاعلي للمصالحة طرابلس و كتيبة ثوار طرابلس امس الأحد تحت شعار (طرابلس عاصمة السلام) بيانا استلمت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه ، أكدوا فيه ان ليبيا واحدة ذات سيادة وعاصمتها طرابلس ، ومن حق كل الليبيين المشاركة في بناء الوطن واختيار نظامهم السياسي.

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