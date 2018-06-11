بالفيديو | شاهد .. لقطات مسربة من درنة تثبت وقوع ” جريمة حرب ” متكاملة

ليبيا – لازالت المفاجآت تتوالى وحقائق التنظيمات المؤدلجة على خلاف مسمياتها تتكشف يومياً من مدينة درنة وكانت آخر الحقائق لقطات صادمة واردة من المدينة لتجنيد أطفال قاتلوا بل وقتلوا فى صفوف الجماعات الارهابية بالمدينة مايعني أن جريمة حرب متكاملة قد أُرتكبت من طرف من جندهم ودعمهم سياسياً وإعلامياً ومالياً وعسكرياً .

وبحسب مقطع عثرت عليه الادارة العامة لمكافحة الارهاب فى حاسوب لأحد قتلى مجلس شورى درنة ، الأحد ، فقد تورط الاخير فى تجنيد أطفال لقو مصرعهم في معارك سابقة مع الجيش بمنطقة الفتائح جنوب شرق درنة .

وقال المسؤول الاعلامي بالادارة سامي المتريح أن أحد هؤلاء الاطفال يكني بـ ” ابي حجر ” وهو من مواليد سنة 1999 بدرنة فى الوقت الذي كان عمره لم يتجاوز سن الرشد ( 18 عاماً ) عندما ألتقطت له هذه اللقطات فى معسكر تدريبي السنة الماضية .

وكالعديد من عناصر داعش الذين أستتابهم شورى درنة وإستقطبهم لصفوفه بعد قتاله معهم ، فقد انضم هذا الحدث ( ذكر لم يبلغ سن الرشد ) الى شورى المجاهدين ولقي مصرعه فى مواجهات الاسابيع الماضية بمنطقة الفتائح .

ويظهر فى التسجيل ثلاثة صبية صغار من غير البالغين يتم تدريبهم على الاستخدام العشوائي لقذائف الهاون فى معسكر قبالة البحر كما يظهر الخوف والارتباك عليهم نتيجة لخوفهم الفطري من المتفجرات نظراً لصغر سنهم .

ووفقاً لصحيفة الوقائع ( دليل الاتهام ) بمحكمة الجنايات الدولية يعد تجنيد الاطفال دون سن الـ18 وإستخدامهم فى القتال عنوة او طواعية جريمة حرب لاجدال فيها وهو ماينص عليه كذلك القانون الدولي الانساني وكذلك الميثاق العالمي للطفل .

المرصد – متابعات

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