الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية يطالب ” الوفاق” بإنهاء حالة الانفلات الأمني

عقد الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية مؤتمرا بدعوة من المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى تحت شعار ” طرابلس مدينة السلام”، يوم الأحد.

وقال الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية، خلال البيان الختامي ،” أنه بمشاركة من كافة أبناء المدن والقرى الليبية وهي أكثر استشعارا بخطورة المرحلة التي تمر بها بلادنا وما يحاك ضدها من مؤامرات ينسج خيوطها أعداء الوطن”.

وأكمل الملتقى ،” أنه في هذا اليوم فإن مدينة طرابلس التاريخية التي تكسرت عليها كل الحملات الاستعمارية تعلن إصرارها للدفاع عن الوطن ومقدراته”.

وتضمن البيان الختامي 16 بند توصل لهم الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية كالأتي:

1- يثمن المشاركون في أعمال هذا الملتقى الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال سنة وساهمت في تعميم ثقافة المصالحة والتسامح ونبذ الفرقة والخلاف بين أبناء الوطن الواحد ويأمل المشاركون العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

2- ليبيا واحدة ذات سيادة وعاصمتها طرابلس

3- يؤكد الملتقى على حق مشاركة كل الليبيين في بناء الوطن ولهم حرية اختيار نظامهم السياسي دون إقصاء أو تهميش.

4- مطالبة الجهات القضائية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشفافية ونزاهة تثبت في قضايا السجناء السياسيين ولا يتم حجز حرية أي إنسان إلا بموجب القانون.

5- تطبيق العادلة الانتقالية وجبر الضرر في كافة ربوع ليبيا.

6- المطالبة بتسهيل عودة المهاجرين والنازحين وتمكينهم من العودة إلى ديارهم ومنازلهم واستيفاء كافة حقوقهم.

7- يؤكد الملتقي على استقلالية عدالة القضاء للمساهمة في بناء الدولة الليبية الحديثة التي يتساوي فيها الليبيون في الحقوق و الواجبات.

8- الدعم الكامل لبناء الجيش الليبي للمحافظة على سيادة الدولة وحدودها تحت سلطة مدنية.

9- العمل على تفعيل دور الأجهزة الأمنية والرقابية لحماية المواطن والمحافظة على مقدرات وممتلكات الدولة وفرض الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

10 – يطالب الملتقي بتحسين الخدمات المعيشية للمواطن لضمان حياة كريمة.

11- التأكيد على لغة الحوار والمصالحة داخل الوطن ونبذ كافة أساليب العنف والاقتتال .

12- يؤكد الملتقى على أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم دون أي رقابة أو وصاية من الخارج.

13- يرفض الملتقى كل عبارات السب ويدعو إلى خطاب إعلامي تصالحي يؤسس لحوار وطني متكامل يطرح من خلاله كل المسائل الخلافية وصولا إلى تفاهم وقواسم مشتركة تكون الأساس القوي لمصالحة وطنية متكاملة بين الليبيين.

14- يطالب المشاركون في هذا الملتقى السلطات المختصة وخصوصا حكومة الوفاق ببذل كل الجهود اللازمة وتقديم الدعم لإنهاء حالة الانفلات الأمني وضبط الحدود وحرمة الأعراض الليبية في منطقة الجنوب.

15- يحيي الملتقى الخطوة الجريئة التي قادها الخيرون من أبناء مصراتة وتاورغاء والتي أدت لبداية عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم ويطالب الجهات ذات العلاقة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لتسهيل سبل العيش الكريم لهم

16 – يدعو الملتقى إلى استمرارية التواصل من خلال تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا الملتقى من مقترحات وتوصيات.

ووجه الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية في ختام البيان الشكر لأهالي طرابلس واللجنة التحضيرية للملتقي على حسن الاستقبال والتنظيم .

يذكر إن هيثم التاجوري، آمر كتيبة ثوار طرابلس قد أعلن ، عن تنظيم حفل إفطار يجتمع فيه السجناء السياسيون من مسئولي النظام السابق مع عائلاتهم، بعد انقطاع من التواصل مع بعضهم البعض منذ ما يقرب ستة أشهر.

