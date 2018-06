لجنة الأزمة الوزارية بالحكومة المؤقتة تزور  نازحي درنة

المتوسط:

زارت لجنة الأزمة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لتذليل الصعاب التي تواجه مدينة درنة وسكانها، لنازحي المدينة في سوسة وقرنادة لتفقد أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وترأس وفد الحكومة الليبية المؤقتة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 ميلادي ممثلا في وزير التعليم الدكتور فوزي الزوي ، ووكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي باعتباره رئيسا للجنة متابعة مشاريع المنطقة الشرقية، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

وتفقدت اللجنة الأمور المتعلقة باحتياجات النازحين ، من خلال زيارة عدد من المدارس التي خصصت كمراكز مؤقتة لنزوح الأهالي لحين عودتهم للمدينة في أقرب وقت.

يذكر إن رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني قد وجه بتوفير كافة المواد الخدمية والمعيشية للمدينة ونازحيها من أغذية وأدوية ومواد صحية وسلع أساسية من خلال اللجنة بعد تحرير المدينة الآن بفضل القوات المسلحة.

وكان عدد من أعضاء اللجنة قد أجروا السبت زيارة لغرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي الذي أكد إمكانية عودة كل النازحين لأحيائهم المحررة بعد أن تمت عمليات تمشيطها وتأمينها.

واعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم وذلك لمناقشة أوضاع مدينة درنة ومواكبة أحداث تحريرها على يد القوات المسلحة، وتذليل كافة الصعاب أمام أهل المدينة.

وفي هذا السياق، قال وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب إن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على أوضاع العائلات النازحة من مدينة درنة من ناحية الوضع الصحي و الاجتماعي والوضع السكني لهذه العائلات.

وأوضح عقوب أن دور اللجنة يكمن في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية وأعداد دراسة اجتماعية وافية وشاملة وفق إحصائيات معده من قبل لجنة الأزمة المكلفة من قبل مجلس الوزراء و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتوفير الخدمات لمرضي السكري وعلاج الأنسولين، مشيرا إلى أنه سيقوم بتكوين منظومة كاملة للرجوع إليها بالخصوص.

وأكد عقوب على أن وضع مراكز الإيواء جيد جدا مقدما الشكر للجنة الأزمة المشرفة على مراكز إيواء النازحين مؤكدا العمل على توفير كافة الاحتياجات.

