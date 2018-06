مقتل ” المنفي ” أحد أخطر عناصر ” مجاهدي درنة” خلال المواجهات مع الجيش في شيحا الغربية

المتوسط:

استطاع الجيش الليبي قتل أحد أخطر العناصر الإرهابية لدى مجلس شوري مجاهدي درنة المنحل ويدعى عبد السلام صالح سليمان المنفي وذلك خلال المواجهات التي دارت في منطقه شيحا الغربية.

وأكدت مصادر لــ( المتوسط)، ” إن العنصر الإرهابي عبد السلام صالح المنفي من مواليد 1990 ومن سكان امبخ – حي السلام ثم انتقل إلي منطقة ” شيحا الغربية.

وأكملت المصادر ،” إن ” المنفي ” عرف عنه بتكفيره للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وشارك في معظم المعارك التي خاضتها المجموعات الإرهابية ضد القوات المسلحة الليبية ،وأصبح من ضمن السرية الأمنية ومسئول بشكل مباشر عن عمليات التصفية وأبرزها تصفية رجال جهاز الأمن الداخلي” .

وأضافت المصادر،” إن ” المنفي ” قاد عملية الهجوم التي نفذت علي البوابة الأمنية في محور الساحل غربي المدينة بتاريخ 18 مارس 2018″.

وأوضحت المصادر،” أن ” المنفي” لديه شقيقه الأصغر يدعي ” محمد المنفي ” المكني أبي_نذير من مواليد 1994 وأحد المنتسبين لتنظيم أنصار الشريعة وقاتل في مدينه بنغازي وتم قتله في 8 أكتوبر 2014″ .

