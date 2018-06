ذكرى ” 11 يونيو ” يتذكرها الليبيون وسط انقسام وتدخل أجنبي

المتوسط:

يحتفل الليبيون اليوم الاثنين بمرور الذكرى الـ 48لإجلاء القواعد و القوات الأمريكية عن التراب الليبي.

ويعتبر الليبيون هذه الذكري حدث الكبير حيث يعد حدثاً مشرفاً في ذاكرة الليبيين ،تحقق يوم الحادي عشر من يونيو 1970م بإجلاء القواعد و القوات الأمريكية عن ليبيا .

وتمر علينا هذه الذكرى في وقت تعيش فيه ليبيا حالة من الفوضى والانقسام وتنامي ظاهرة العنف ، وبروز خطر الإرهاب المتعدي للأوطان ، فيما تزداد الأطماع الأجنبية في ثروات ليبيا عبر التدخل المباشر وغير المباشر ،آملين في هذه المناسبة أن تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة ويتحقق الوئام والسلام للوطن وأهله، بإبعاد شبح الحرب وفتيلها عن الليبيين، لبناء دولة ديمقراطية قائمة على حقوق المواطنة والانتماء دون التوسل بالعنف أو الأستقواء بالأجنبي أو محاولة تزوير النخب الوطنية.من خلال التأكيد على رفض كل التدخلات الأجنبية ، التي تحاول الآن في ظل الفوضى وحالة الانقسام أن تتسرب إلينا تحت عناوين متعددة ومن خلال تسعيرها للتناقضات الداخلية ، مستخدمة ذلك الشعار الأثير لديها” فرق تسد” ، ومن ثم لا يمكن إلا لمكابر تجاهل المعاني العميقة لهذه الذكرى التي هي أولا وأخيرا إنجاز يسجل للشعب الليبي.

