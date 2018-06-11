عقوب يجتمع بعدد من مدراء المرافق الصحية ببنغازي

أفاد رئيس مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام بنغازي هاني العريبي لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” أن الاجتماع الذي عقده أمس الأحد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب في مكتب مدير مركز الهواري للجراحات التخصصية بمدراء عدد من المستشفيات والمرافق الصحية ببنغازي بحضور وكيل وزارة الصحة بنغازي نادر كويري قد تناول الخطط المستقبلية ومتابعة سير العمل واخر المستجدات والعراقيل التي تواجه المشاكل بالمرافق الصحية ببنغازي وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وقال العريبي إن وكيل وزارة الصحة ببنغازي أكد على أن هناك دعماً لرفع مستوى قطاع الصحة ببنغازي من وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة وجهاز الإمداد الطبي ومن بلدية بنغازي.

وعن مدراء المرافق الصحية الحاضرة قال العريبي ان الحضور شمل مدير مستشفى الهواري العام بنغازي ومدير مستشفى النفسية بنغازي ومدير مستشفى العيون بنغازي ومدير مركز بنغازي للأشعة ومدير عيادة الكيش.

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