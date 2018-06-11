القوات البحرية تنقذ 180 مهاجراً غير شرعي

في تصريح خاص لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بالعاصمة طرابلس قال المتحدث الرسمي لقوات البحرية الليبية عميد بحار أيوب قاسم ان دورية تابعة للقطاع الأوسط – نقطة الخمس لحرس السواحل (الزورق زواره) تمكنت أمس الاحد من إنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 44 ميلا شمال منطقة العلوص بمدينة الخمس.

وأضاف قاسم أن من بين الذين تم انقاذهم 12 طفلا و31 امرأة وجميعهم يحملون جنسيات أفريقية مختلفة (غانا، ساحل العاج، مالي، السنغال، نيجيريا، غينيا) وتم نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية.

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