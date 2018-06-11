ضبط عصابة من الأجانب لتهريب البشر ببوابة البيضان

أكد رئيس مركز شرطة بوابة البيضان الملازم محمد سالم الفاخري، في تصريح -” لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” قيام عناصر بوابة مركز شرطة البيضان التابعة لمديرية أمن أجدابيا، بالقبض على عصابة تعمل على تهريب البشر تتكون من 3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، يقومون بتهريب البشر ممن يحملون الجنسية السودانية.

وأضاف الملازم محمد الفاخري، انه أثناء التحقيق مع أفراد العصابة قد اعترفوا انها ليست المرة الأولى، فقد سبقتها عدة مرات وان خط سير عمليات التهريب يبدأ من الحدود السودانية مروراً بمدينة الكفرة حيث يقومون بتسليمهم إلى أحد مهربي البشر الليبيين والذي بدوره يقوم بنقلهم من مدينة الكفرة إلى الواحات ثم أجدابيا وصولاً إلى منطقة مرتوبة بالشرق الليبي.

وأوضح الفاخري أن أفراد العصابة اعترفوا باستخدامهم جوازات سفر سودانية قاموا بتهريب البشر بها وان الجوازات أصحابها من الجالية السودانية المقيمة بمنطقة مرتوبة، حيث يتم إعطاء صاحب الجواز 50 دينارا ليبيا مقابل كل مرة، وبالمقابل يتقاضى أفراد العصابة مبلغا ماليا يصل من 1500 إلى 2000 دينار ليبي على الشخص الواحد.

وأشار رئيس مركز شرطة بوابة البيضان إلى ان التحقيق لازال مستمر معهم وسوف يتم احالتهم للنيابة العامة بمدينة أجدابيا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

ويذكر ان منطقة البيضان تقع على الطريق الصحراوي جنوب شرق مدينة أجدابيا بـ35 كيلومترا تقريباً.

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