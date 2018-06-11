ما المشروعات التي تسعى بلدية سرت لتضمينها في برنامج UNDP؟

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، أمس الأحد، بمكتبه، مع مسؤول مكتب الشؤون الزراعية نوري الفقي ومدير مكتب حماية الاراضي الزراعية عبد السلام الطابوني.

وبحث عميد بلدية سرت مع المسؤولين الزراعيين، مقترحات بشأن تضمين عدد من المشروعات الزراعية والانتاجية ضمن برامج الدعم التي ينفذها صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقال مصدر مسؤول بمكتب المشروعات بالمجلس البلدي لـ”بوابة افريقيا الإخبارية”، إن المشروعات التي يسعى المجلس لتضمينها في مشروعات الأمم المتحدة مشروع الدواجن ومشروع معصرة الزيتون ودعم وتفعيل الشرطة الزراعية وصيانة وتفعيل المفقص والمذبح الآلي للدواجن، وانشاء مختبر بيطري حديث.

يذكر أن صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفذ عددا من مشروعات الصيانة لمدارس ومرافق حكومية بسرت خلال المدة الماضية بقيمة تزيد على 20 مليون دولار بحسب المصدر نفسه.

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