 ويبقى 11 يونيو يوما خالدا في وعي الوطنيين الليبيين وأحرار العالم

الحادي عشر من يونيو هو يوم محفور ليس في ذاكرة الليبيين بأنه يوم للعزة والكرامة، ولكنه كذلك في ذاكرة الشعوب المكافحة من أجل الحرية والكرامة بعيدا عن وجود القوى الأجنبية.

ولا يمكن إلا لمكابر أن ينكر أهمية هذا اليوم في الوعي الفردي والجمعي للشعب الليبي وشعوب المنطقة والعالم، ففيه تم تحرير وتطهير الأرض الليبية من الاستعمار الأجنبي بإجلاء خمس قواعد أمريكية ” أهمها مطار معيتيقة أكبر قاعدة أمريكية خارج الولايات المتحدة، وكانت تعرف باسم “قاعدة ويلس العسكرية أو المّلاحة الامريكية”.

والتي ظلت تقوم بدور “استراتيجي على الصعيد الإقليمي” مع أربع قواعد أمريكية أخرى فوق الأراضي الليبية” وسكن وعمل بالقاعدة الضخمة أكثر من “4600 أمريكي” جانبا إلي قوة أخرى في ثوب مدني تضم جيشاً من بقايا الاستعمار الاستيطاني الإيطالي يمتلكون كل شيء له قيمة على الأرض الليبية”

وكان قد صفها سفير سابق للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا بكونها “أمريكا مصغرة على ضفاف البحر المتوسط..”

وبعد قيام ثورة الفاتح في 1 سبتمبر 1969 تغير الوضع وبدأت المفاوضات لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي فوق الأراضي الليبية” وهو ما تم في 11 يونيو” عقب انهاء الوجود البريطاني المتمثل بثلاث قواعد بريطانية كبرى متواجدة شرق البلاد في 28 مارس 1970،

وتغير اسم القاعدة إلى قاعدة عقبة بن نافع الجوية، ثم إلى “قاعدة معيتيقة الجوية” نسبة إلى طفلة ليبية تقطن بجوار القاعدة ماتت إثر سقوط طائرة أمريكية فوق منزلها.

من المحزن أن نرى حالة الإنكار من البعض لهذا المنجز الوطني الليبي ، والذي يسجل للشعب الليبي في مجموعة ضد قوة استعمارية كانت ومازالت تسعى لمصالحها على حساب مصالح شعوب العالم.

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