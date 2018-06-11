الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية يدعو الى الافراج عن أنصار النظام السابق

أصدر المشاركون في الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس وكتيبة ثوار طرابلس يوم الأحد تحت شعار (طرابلس عاصمة السلام) بيانا أكدوا فيه أن ليبيا واحدة ذات سيادة وعاصمتها طرابلس ، ومن حق كل الليبيين المشاركة في بناء الوطن واختيار نظامهم السياسي .

وطالب المشاركون في بيانهم الختامي الجهات القضائية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشفافية ونزاهة للبت في قضايا السجناء السياسيين وأن لا يتم حجز حرية أي انسان إلا بموجب القانون.

كما طالبوا بتطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتسهيل عودة المهاجرين والنازحين كافة إلى ديارهم واستيفاء حقوقهم.

ودعا المشاركون في الملتقى إلى أهمية الدعم الكامل للجيش الليبي للمحافظة على سيادة الدولة وحدودها تحت سلطة مدنية ، ودعم الأجهزة الأمنية والرقابية وتفعيلها حماية للمواطن وحفاظا على مقدرات و ممتلكات الوطن .

يذكر ان الملتقى عقد يوم الأحد على الهواء الطلق بالخيمة البيضاء بطريق الشط أقيمت خلاله مأدبة إفطار جماعي حضرها أعيان ومشائخ القبائل وممثلين عن أغلب المدن الليبية ، إلى جانب رجال الأمن والشرطة

وكان الملتقى الأول قد عقد في 16 رمضان الماضي بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس .

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