العقاب يعلق على قرار الافراج المؤقت على عدد من سجناء النظام السابق

ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب أمس الأحد على أن صدور قرار الإفراج المؤقت في حق عدد من سجناء النظام السابق هو قرار للسلطة القضائية المستقلة المبني على إعتبارات قانونية لا تحابي ولا تتقصد أحد.

العقاب قال بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن السلطة القضائية المستقلة من أهم الأمور الجوهرية التي قامت لأجلها عملية التغيير التي تسعى اليها “ثورة 17 فبراير”.

وأشار النائب الثاني إلى أن الترحيب بهذا القرار هو دور القوى السياسية المدنية المؤمنة بدولة المؤسسات وخطوة تنقل الحدث من طور حكم قضائي إلى موقف سياسي يدعو ويشجع على المصالحة الوطنية.

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