الدباشي : المصارف البريطانية مستمرة بنهب الأموال الليبية المجمدة

أكد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن المصارف البريطانية مازالت مستمرة بنهب واستثمار الأموال الليبية المجمدة دون الرجوع إلى الدولة الليبية.

وقال الدباشي بمداخلة في برنامج استفهام الذي يبث على قناة ليبيا روجها الوطن، أن إمكانية اتخاذ إجراءات ضد هذا القانون المرتقب غير واردة، مؤكداً في هذا الصدد، وجود 10 مليارات دولار في بريطانيا مُنعت المؤسسة الليبية للاستثمار من الاستفادة منها.

وأردف مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة بالقول، إن هذه الأموال موجودة حالياً في المصارف البريطانية التي تستفيذ منها تلقائياً، وتأخذ عليها فائدة كبيرة وقروضاً دون الرجوع إلى ليبيا .

ودعا الدباشي إلى تحرك الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا، للعمل على وقف هذا القرار.

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