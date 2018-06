«المرج» تتعقب «المواشي» بالشوارع لذبحها وتوزيعها على الفقراء

المتوسط:

أصدر عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ، قرارا، اليوم الاثنين، بإخلاء الحظائر والمواشي المنتشرة في طرقات المدينة ونقلها إلى السلخانة لذبحها وتسليمها إلى مكتب الزكاة بالبلدية لتوزيعها على الفقراء.

وأعلنت بلدية المرج انتهاء مهلة الـ«48» ساعة الممنوحة من المجلس التي تم بثها عبر أثير إذاعة المرج المحلية، لأصحاب حظائر الحيوانات الموجودة داخل الأحياء والأماكن العامة بالمدينة.

وبدأت البلدية بأول حظيرة وهي التي تتواجد داخل أسوار مدرسة المجد للتعليم الأساسي بحي الـ(700)، مع استمرار العمل في إخلاء جميع الحظائر وجمع الحيوانات المتواجدة بها وذبحها خلال الأيام القادمة.

