لجنة أزمة منبثقة عن الحكومة المؤقتة تجري زيارة لنازحي درنة

أجرت لجنة الأزمة الوزارية المنبثقة عن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة زيارة لنازحي درنة في سوسة وقرنادة ، لتفقد أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأوضحت الحكومة المؤقتة على صفحتها الرسمية، أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، تفقدت اللجنة الأمور المتعلقة باحتياجات النازحين، من خلال زيارة عدد من المدارس التي خصصت كمراكز مؤقتة لنزوح الأهالي لحين عودتهم للمدينة في أقرب وقت.

وفي هذا السياق، قال وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب، إن الزيارة تأتي ضمن إطار الوقوف على أوضاع العائلات النازحة من مدينة درنة من ناحية الوضع الصحي والإجتماعي، إلى جانب الوضع السكني لهذه العائلات.

وأوضح عقوب أن دور اللجنة يكمن في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية، وإعداد دراسة إجتماعية وافية وشاملة، وفق احصائيات معده من قبل لجنة الأزمة المكلفة من قبل مجلس الوزراء ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وتوفير الخدمات لمرضى السكري وعلاج الأنسولين، مشيراً إلى أنه سيقوم بتكوين منظومة كاملة للرجوع إليها بالخصوص.

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