ماذا قالت الوطنية لحقوق الإنسان بشأن فرض عقوبات على تجار البشر بليبيا؟

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص على خلفية تورطهم في عمليات الاتجار وتهريب البشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، ويشمل القرار الأممي، تجميد أصول المذكورين، وحظر سفرهم وملاحقتهم القانونية .

وثمنت اللجنة في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي من أجل تقديم الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بهم إلى العدالة معتبرة هذه الخطوة سابقة جد هامة في مكافحة هذه الجرائم.

وطالبت اللجنة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع مجلس الأمن الدولي، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار مجلس الأمن، وملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والوقود، في كل مناطق ليبيا وخاصة المنطقة الممتدة من شواطئ مصراتة بوسط ليبيا الي زوارة غربا .

وأشارت اللجنة إلى أن “مكتب النائب العام إصدار العديد من المذكرات بشأن ضبط وإحضار عدد كبير من المهربين وتجار البشر، دون قدرة السلطات الضبطية على إحضارهم والقبض عليهم، نتيجة لغياب سيادة القانون والعدالة واستمرار حالة الإفلات من العقاب بالإضافة إلي حالة فوضي انتشار السلاح وسيطرة وسطوة الجماعات والتشكيلات المسلحة” .

وطالبت اللجنة “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنهاء شرعية تبعية الجماعات والتشكيلات المسلحة المتورطة في جرائم تهريب وتجارة البشر وعصابات تهريب الوقود لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق الوطني وتقديم قادة وعناصر الجماعات والتشكيلات المسلحة المتورطة في جرائم تهريب وتجارة البشر للعدالة ومحاسبتهم”.

ودعت اللجنة “لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية والجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد، بما في ذلك المتورطين في التحريض علي العنف والكراهية والاقتتال والتطرف و كذلك المتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة ومنتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالإضافة إلي المتورطين في استهداف المدنيين في ليبيا أثناء النزاعات وأعمال المسلحة والعنف، لأنّ هذا الإجراء سيساعد على ضمان أمن وسلامة المدنيين والحد من حجم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم أللإنسانية بحق الأبرياء والمدنيين في ليبيا وينهي حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر عامل من عوامل تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.

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