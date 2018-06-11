غرفة الطوارئ في درنة تبحث ألية حصر النازحين وتقديم المساعدات لهم

عقد وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إجتماعاً مع رئيس غرفة الطوارئ المشكلة من قبل الأمانة العامة بمدينة درنة فتحي غرورن، لمناقشة دور الغرفة المتمثل في حصر النازحين بالداخل والخارج.

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأحد شمل أيضاً مناقشة آلية التجهيز لإقامة مستشفى ميداني لسكان المدينة، إضافة إلى تقديم خدمات إنتشال الجثث، والمساعدة على توفير ممرات أمنة بعد التنسيق والترتيب، وتوزيع الإغاثة الغذائية وغير الغذائية على مستحقيها.

هذا وناقش المجتعون، أهمية نشر الوعي للسكان من أخطار مخلفات الحروب، كما تم التأكيد على مسانده الفروع لفرع الهلال الأحمر الليبي درنة عبر التنسيق مع غرفة الطوارئ المشكلة .

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