جلالة: فعلنا بند جبر الضرر، والمجلس المحلي باشر عمله من تاروغاء

قال وزير الدولة لشؤون المهجرين يوسف جلالة، الاثنين، أنهم اتفقوا في اجتماع لجنتي تاورغاء ومصراتة المنعقد، في تاورغاء على أن يباشر مجلسها المحلي عمله من داخل المدينة، ويشرع في تسجيل العائلات، لتمكينهم من دخول المدينة بطريقة منظمة.

وأضاف جلالة، في تصريح للرائد، أن الاجتماع الذي حضره عميد بلدية مصراتة، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء، وعدد من الأعيان، ومدير عام شركة النظافة مصراتة، خلص إلى تنفيذ بنود الميثاق الأخير بين المدينتين، مؤكدا الإفراج عن تعويضات جبر الضرر لأهالي مصراتة المتضرين، وتفعيل الحساب الخاص به، وأن صرف المبالغ لأصحابها مستمر ابتداء من هذا الأسبوع.

ولفت وزير المهجرين إلى أنه سيتابع خطوات تنفيذ الاتفاق بين المدينتين والمنطقة الأمنية الوسطى المكلفة بمتابعة وتفعيل الأمن بالمدينة، مبينا أن مؤسسات الدولة جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين من شركة الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وكافة الأعمال الخدمية في المدينة.

يشار إلى أن الاجتماع بين لجنتي تاورغاء ومصراتة لتنفيذ اتفاق العودة، عقد للمرة الأولى بمدينة تاورغاء وحضره وزير الدولة لشوؤن المهجرين.

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