مشروع الكفرة الزراعي يستلم بذور محسنة

خاص

ناشدت إدارة مشروع الكفرة الزراعي وزارتي الزراعة في الحكومتين ” الوفاق والمؤقتة ” تقديم الدعم لمشروع الكفرة الزراعي وطالبتهما بمساعدتها علي تشغيل الحقول المتوقفة منذ نحو عشر سنوات.

وقال حسين الزوي عضو مجلس إدارة المشروع في تصريح للاقتصادية استطاع المشروع رغم قلة الامكانيات من توفير مادة القمح لسد احتياجات مدينة الكفرة وما جاورها من الدقيق وأعلاف الأغنام .

كما اكد علي استلام كمية من البذور المحسنة المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو” التابعة للأمم المتحدة والتي شملت (بذور القمح المحسنة وبذور الطماطم والبصل المحسنة) وذلك ضمن برنامج تعزيز الآمن الغذائي.

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