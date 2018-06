المتوسط:

تفقد مساعد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العقيد سالم الهدار، الإجراءات الأمنية فى مطار بنينا الدولي.

وأكدت الإدارة العامة لأمن المنافذ، أن الجولة التي أقيمت أمس الأحد، كانت برفقة عدد من أفراد الإدارة من ضباط وضباط صف، وجاءت للوقوف على سير العمل في تأمين المطار.

