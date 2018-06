المتوسط:

تشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة اليوم الاثنين، حيث تصل درجات الحرارة فى بعض المناطق لـ46 درجة مئوية للكبري، فيما تترواح دراجات الحرارة الصغري، حسبما سجل المركز الوطني للأرصاد 28 درجة مئوية للكبري.

وأليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على أغلب مناطق ليبيا:

