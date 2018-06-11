المسماري: وحداتنا أصبحت متقدمة جدا في درنة

بنغازي-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن الوحدات المقاتلة في معركة درنة أصبحت متقدمة بعد اشتباكات عنيفة في حي شيحا الشرقي.

وأفاد المسماري أن الإرهابيين استخدموا خلال المواجهات سيارة مفخخة وانتحاريين بأحزمة ناسفة، مما ابطئ هجوم الوحدات العسكرية.

وأكد المسماري أن ما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران ساحة معركة لصغرها وهي أقل من 10 كيلو متر مربع فقط.

كما أكد المسماري القبض على إرهابيين والقضاء على الكثير منهم، مشيرا إلى أن العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة وقتال عنيف جدا. وقال “الآن القتال مع قادتهم”.

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن الإعلان عن السيطرة الكاملة لمدينة درنة سيكون قريبا جدا.

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