عقد اجتماع أمني لتأمين منطقة الواحات

جالو-العنوان

عقدت الأجهزة الأمنية في منطقة الواحات اجتماعا في مدرية أمن جالو لوضع آلية العمل للتعاون مع كتيبة التدخل السريع المكلفة من قبل القيادة العامة وهيأة السيطرة لتأمين مناطق الواحات.

وقامت منطقة الخليج العسكرية بتشكيل غرفة عمليات الواحات الفرعية لتأمين مناطق الواحات من الخروقات الأمنية وتفعيل الأجهزة الأمنية.

وستعمل الغرفة على نشر الدوريات المتحركة والثابتة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والسلع الأساسية والاعتداء على ممتلكات الدولة.

كما ستعمل الغرفة على تفعيل بوابتي أوجلة الشمالية وجالو الجنوبية، حيث تأتي هذه الاجراءات بناء على تعليمات القيادة العامة في تفعيل الأمن بمنطقة الواحات.

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