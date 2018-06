أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 11 -6 -2018   

المتوسط:

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 11 يونيو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.480 دينار مقارنة بـ 6.400 دينار عند الاغلاق ليوم أمس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.624 دينار مقارنة بـ 7.530 دينار عند الإغلاق ليوم امس.

وأليكم بيان بأسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي اليوم:

