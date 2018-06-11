“ملتقى طرابلس” يدعو إلى الوحدة والتسامح بين الفرقاء

طرابلس-العنوان

أصدر الملتقى الثاني لمشائخ وأعيان المجالس البلدية لمدن ومناطق ليبيا الذي أقيم في طرابلس أمس الأحد بيانا أكد فيه الدعوة لوحدة الصف والتسامح بين الفرقاء.

ودعا الملتقى الذي أقيم تحت شعار “طرابلس تجمعنا وتبعث فينا السلام” إلى رفض التدخلات الخارجية في الوطن والتأكيد على ان ليبيا وحدة واحدة، كما أكد على أن الجنوب خط أحمر.

وطالب البيان إلى ضرورة الاهتمام بملف أهالي الجنوب وعودة المهجرين والإفراج على السجناء والمعتقلين ونبذ الخلافات والاجتماع على طاولة الحوار “الليبي ليبي”.

وشدد الملتقى على إجراء إصلاح والخروج بالوطن من مختنق الأزمة السياسية والاقتصادية والنهوض بالوطن.

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