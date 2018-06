«الهلال الأحمر» بالبيضاء يعلن بدء تقديم الخدمات لنازحي درنة

المتوسط:

أعلن شباب الهلال الأحمر فرع البيضاء، بدء تقديم الخدمات إلى أهالي ونازحي مدينة درنة، مطالبين بضرورة الذهاب والتسجيل في المنظومة كي يتسنى لهم حصر الأشخاص وتقديم المساعدات الطبية والمعيشية لهم.

وأوضح شباب الهلال الأحمر، عبر صفحتة المنظمة على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين، أنهم سيتواجدون من الساعة العاشرة مساءا حتى الواحدة بعد منتصف الليل بمقرهم في حي الكاوه خلف الخزانة العامة لتلي التسجيلات.

وأضاف شباب الهلال، أن هذا يأتي في إطار مجهودات المنظمة فرع البيضاء تحت شعار “حب الخير لكل الناس من مكارم الاخلاق”.

