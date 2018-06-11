“العبيدي” يعود لواجهة تحقيقات مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تبحث عن حقيبة لمنفذ هجوم مانشستر الانتحاري “سليمان العبيدي” في مكب نفايات شمال انجلترا.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم شرطة مانشستر أن “رجال الشرطة يقومون حاليا بعملية تفتيش في مكب للنفايات في بيري فيما يتصل بالتحقيقات الجارية في هجوم أرينا”.

وكشفت الشرطة أن البحث جار عن حقيبة زرقاء ظهرت في صور “العبيدي” يوم واقعة الهجوم.

وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 22 شخصا، في قاعة حفلات مانشستر أرينا، خلال حفل غنائي للفنانة أريانا غراندي، ويعد أحد أكبر الهجمات الإرهابية التي وقعت في بريطانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية